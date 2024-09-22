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السيتي يخطف تعادلا قاتلا من أرسنال في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - تغادل فريق مانشستر سيتي، مع نظيره أرسنال، بنتيجة 2-2، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، فى قمة مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الممتاز للموسم الحالي.

أحرز إيرلينج هالاند الهدف الأول لصالح مان سيتي ضد أرسنال بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة

ثم سجل ريكاردو كالافيوري هدف التعادل للجانرز في الدقيقة 22، قبل أن يضيف جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، أحرز جون ستونز هدف التعادل القاتل لصالح مان سيتي ضد ارسنال.

بهذه النتيجة، يتربع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ثنائي الوصافة ، وأستون فيلا على الترتيب حيث يملك كل منهما 12 نقطة، فيما يأتي أرسنال رابعا برصيد 11 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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