شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الأفريقية توجه الشكر لمصر على دورها فى تطوير المنظومة الرياضية بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتورأشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية ، اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الاتحاد ومسارات العمل الخاصة بتنفيذ المبادرات والأنشطة والمنافسات الخاصة بالرياضة الجامعية الأفريقية.

عقد الاجتماع بحضور جميع أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي وممثل عن الاتحاد الأفريقي السياسي، وذلك على هامش حضور الوزير افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية المقامة في نيجيريا.

وأشاد جميع الحضور من كل دول أفريقيا بدعم واهتمام الدولة المصرية للرياضة الأفريقية، والدور الملموس في تطوير المنظومة الرياضية الأفريقية على كل المستويات.