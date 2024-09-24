زيزو: أسعى للتتويج بالسوبر الأفريقي لكتابة تاريخ أكبر باسمي مع الزمالك.. والفوز على الأهلي "طعمه مختلف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل في نهائي السوبر الإفريقي.

الزمالك يخوض المباراة بصفته بطلاً لآخر نسخة من بطولة الكونفدرالية، فيما توّج الأهلي بآخر لقب من دوري أبطال أفريقيا.

موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أجرى حواراً مع اللاعب وإليكم نص الحوار:

- ما هي مفاتيح الفوز أمام الأهلي في السوبر الإفريقي؟

مباراة كأس السوبر الإفريقي ستكون قوية للغاية؛ لأنها ستجمع بين أكبر فريقين في قارة إفريقيا، وهدفنا هو تقديم مباراة كرة قدم مُمتعة تليق بالكرة المصرية، كما أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، جوزيه غوميز، يعملون مع اللاعبين من أجل تحقيق هذا اللقب.

- ما هي الرسالة التي وجهها لكم الطاقم الفني قبل نهائي كأس السوبر الإفريقي؟

أهم نقطة في المباراة هي التركيز الكامل في سير اللقاء، واستغلال كافة الفُرص، واحترام المنافس لأنه يتمتع بتاريخ كبير وعريق. هدفنا من اللقاء تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي، خاصة أن نادي الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وسيُساندنا أنصارنا هناك في المباراة، وبالتالي هدفنا سيكون إسعادهم.



- نفدت تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، والأجواء ستكون حتما كبيرة في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" بالرياض، ما تعليقك؟

الأجواء في ملعب "المملكة أرينا" ستكون رائعة، وسيكون هناك تركيز كبير من الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة، وهو أمر سيسعدنا كلاعبين وسيحمسنا أيضًا، لأنني كما قلت المباراة بين أكبر فريقين في القارة الإفريقية، وبالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون كبيرا، وهو ما يمنحنا دفعة قوية.



- ماذا يعني لك كلاعب تسيد القارة الإفريقية على مستوى الأندية، والتتويج بكأس السوبر الإفريقي؟

هدفي كلاعب هو التتويج بكأس السوبر الإفريقي، للمرة الثانية مع "الفارس الأبيض"، سبق وأن حققت هذا اللقب سنة 2020 بعد الفوز على نادي الترجي التونسي، وكان ذلك اللقب مختلف بالنسبة لي، وأتمنى تحقيقه مجدّدا، لأنني أرغب دائما في كتابة اسمي بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك



- ماهو الحافز الإضافي لتحقيق لقبكم الخامس في المنافسة؟

جماهير نادي الزمالك مُتعطشة لهذا اللقب بكل تأكيد، وهدفنا التتويج بكأس السوبر الإفريقي وخاصة هذه النسخة، لأنها أمام نادي الأهلي وسيكون لها "طُعم مختلف"، نادي الزمالك مُعتاد على التتويج بالبطولات سواء المحلية أو الإفريقية، وهو ما حدث في المواسم الماضية، منذ انضمامي للفريق في سنة 2019، استطعت تحقيق كل البطولات المُتاح والتتويج بها.

- ماهي الرسالة التي تُوجهها لجماهير نادي الزمالك قبل نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024؟

أقول لجماهير نادي الزمالك سواء الذين سيحضرون المباراة أو الذين سيبقون خلف الشاشات، إننا بحاجة لدعمكم في الوقت الراهن، وعليكم أن تثقوا في قدرات لاعبي الزمالك، وإن شاء الله نُتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي.

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