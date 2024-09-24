قنوات مفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل صوب ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض؛ حيث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات مفتوحة مجانية وهي "أم بي سي مصر"، "بي إن سبورت" وأبوظبي الرياضية المفتوحة.

ترددات القنوات الناقلة لكأس السوبر الإفريقي

- تردد قناة إم بي سي هو:12322 بمعدل ترميز 30000 ومعدل تصحيح الخطأ هو 3/4.

- تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة: 11013 ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة:12091 ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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