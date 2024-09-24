معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.

المُباراة التي ستُقام على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض ستُنقل عبر ثلاث قنوات مفتوحة.

وستذاع المباراة عبر قناة إم بي سي مصر بصوت المعلق مدخت شلبي والإماراتي فارس العوضي.

وستُنقل المباراة أيضًا على قناة بي إن سبورت بتعليق عصام الشوالي بجانب نقلها عبر قناة أبوظبي الرياضية.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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