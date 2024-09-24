اللجنة الأولمبية توضح موقف فتوح من السفر للسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية، عن تفاصيل موقف سفر أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، إلى السعودية. وأوضح الأسيوطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "+90" على قناة النهار، أن اللجنة لم ترفض سفر اللاعب، مشيرًا إلى أن الأمر كان يحتاج فقط لإقرار قانوني من النادي.

وأوضح الأسيوطي قائلاً: "الزمالك أرسل قائمة اللاعبين المتجهين إلى السعودية، وتضمنت اسم أحمد فتوح، لكننا طلبنا إقرارًا قانونيًا لتحمل المسؤولية عن سفر اللاعب، وذلك وفق الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع وزارة الرياضة".

وأضاف المستشار القانوني: "إذا كان النادي قد أرسل هذا الإقرار، كان سيتم اعتماد سفر فتوح بشكل فوري". وأكد أن الزمالك أرسل لاحقًا قائمة جديدة خالية من اسم اللاعب، مما يعني أنه لم يتم استكمال الإجراءات المطلوبة لسفره.

واختتم الأسيوطي تصريحاته بتوضيح أن اللجنة كانت على استعداد لاعتماد سفر اللاعب بمجرد استلام الإقرار القانوني المطلوب من الزمالك، وهو ما لم يحدث في القائمة النهائية.