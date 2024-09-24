الشناوي يحذر لاعبي الأهلي قبل السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن فريق الأهلي حصل على راحة من التدريبات أمس الإثنين واليوم استأنف تدريباته في ملعب مختار التتش.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"كولر بدأ المران بجلسة مطولة مع اللاعبين وتحدث عن العديد من النقاط الهامة الخاصة بالمباراة،وطلب من الجميع التركيز في التدريبات اليوم وغدًا وأكد على أن اللاعبين بالكامل لديهم الفرصة في خوض المباراة".

وأكمل :" الكابتن محمود الخطيب حضر مران الفريق اليوم لدعم اللاعبين قبل مواجهة الزمالك في مباراة السوبر الافريقي ".

واستطرد:" محمد الشناوي قائد الفريق حذر اللاعبين للمرة الثانية لعدم اختراق الحذر الإعلامي والتقليل