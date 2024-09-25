"الناس ظلمتني وبفعل فاعل".. أبو جبل يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، سبب فشل مفاوضات النادي الأهلي، للتعاقد معه، خلال وجوده مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وقال أبو جبل في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي تحدث مع النادي ووكيلي، وانتهى الاتفاق والأمور كانت تسير بشكل جيد ورسمي، كنت أركز في المباراة مع المنتخب ولا أفكر في الانتقال ولا أي شئ".

وأضاف: "الناس ظلمتني، وكان الموضوع سينتهي بعد مباراة الكونغو الديمقراطية، والنادي وافق على الانتقال والأمور انتهت، ولم أوقع على أي عقود وأنا مع المنتخب، ولم يحدث بيني وبين كهربا خلافا، وعندما عدت من البطولة علمت أن الأمر فشل بفعل فاعل".

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