محمد مراد: إيقاف قيد الإسماعيلي بسبب السُمعة السيئة والزمالك في الطريق

ياسر رشاد - القاهرة - فجر محمد مراد الناقد الرياضي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن السبب وراء استمرار إيقاف قيد الإسماعيلي فترتين، رغم امتلاكه للأموال وسداد مديونياته.

وتابع مراد خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استمرار إيقاف قيد الإسماعيلي، يأتي بسبب قرار لجنة انضباط الفيفا، بسبب تاريخه الأسود مع الأزمات والعديد من القضايا ويطلق عليها السُمعة السيئة".

واضاف محمد مراد: "الزمالك قد يكون في الطريق ويلقى نفس مصير الإسماعيلي حتى وإن سدد مديونياته، بسبب القضايا والشكاوي ضده".