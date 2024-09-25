رمضان السيد يكشف نقاط قوة وضعف الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتي لن تكون سهلة، خصوصا أن المنافس يضم عناصر سوبر، مشيرا إلى أن الفريق الإماراتي حقق انتصارات في دوري أبطال آسيا على حساب الهلال والنصر، وجمهور الأهلي سيكون له دور كبير في تلك المواجهة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC الفضائية: "رغم أن العين يضم لاعبين مميزين، ولكن الأهلي يمتلك أفضل أسكواد في إفريقيا أخر موسمين، وهناك استقرار وانسجام كبير بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، وكذلك وجود مدرب جيد بحجم مارسيل كولر، والذي له بصمة كبيرة، ستكون مباراة كبيرة ولدينا لاعبين وجهاز فني وجمهور كبير في استاد القاهرة، وستكون فرصة الأهلي كبيرة".

وأضاف: "المعطيات الموجودة فنيًا لصالح الأهلي قبل السوبر الإفريقي في ظل وجود استقرار فني وإداري، ولكن مواجهة الديربي ليس لها مقاييس، والـ90 دقيقة فقط الفريق الأفضل والأكثر توفيقًا هو من يحقق الانتصار".

وأكمل: "نقاط قوة الزمالك زيزو والجزيري وعبدالله السعيد، لو جوميز لعب بالأخير كصانع ألعاب بجور ثنائي ارتكاز، وجوميز لو لعب بـ دونجا بجوار السعيد وناصر ماهر سيكون نقطة ضعف كبيرة لصالح الأهلي وسوف يعمل كولر على استغلال المساحات في الوسط".

وزاد: "زيزو ومصطفى شلبي من الأوراق الهجومية الهامة، والأفضل وجود عمر جابر في الظهير الأيمن ومحمد حمدي على اليسار، وستكون نقطة سلبية للزمالك وجود ناصر ماهر بجوار عبدالله السعيد، وهناك مشكلة ستواجه دفاع الزمالك المثلوثي وحسام عبدالمجيد في ظل سرعات لاعبي الأهلي في الخط الهجومي".

وتابع: "الرهان الهجومي في الأهلي على وسام أبوعلي وحسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور، ورغم ذلك أفضل أن يشارك افشة أساسيا على حساب إمام البعيد عن مستواه، والذي تراجع عن بدايته الجيدة مع الأهلي مؤخرًا، وأفشة يقدم الاضافة الجيدة حال مشاركته في أي وقت، ويمنح الاستحواذ للأهلي".

وأضاف: "عطية الله ظهر بمستوى جيد في المباراة الأخيرة أمام جورماهيا، وحال استمرار تألقه سيكون عنصر هجومي جيد في تشكيلة الأهلي، وبالنسبة للزمالك سيكون هناك عدة عناصر مؤثرة في الهجوم خصوصا السعيد لو لعب في مركز صانع الالعاب وحال وجوده كرقم 10 يجب فرض رقابة قوية عليه من أكرم توفيق، خصوصا أنه يمتلك الخبرات وقادر على مساندة الهجوم والتمرير الجيد لـ شلبي والجزيري وزيزو، وقادر على استغلال المساحات والتسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء".

وأشار إلى أن أشرف داري مدافع الأهلي الجديد يمتاز بالقوة، ومميز في الكرات العالية ولديه سرعات كبيرة، ولكن أتوقع اللعب برامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم وهم الأكثر تفاهمًا في الفترة الأخيرة.

وأتم: "من الصعب توقع نتيجة اللقاء رقميًا، ولكن نسبة فوز الأهلي 60% على حساب الزمالك 40%".