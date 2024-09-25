رسمياً.. فاران يعلن اعتزاله كرة القدم في عمر 31 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدافع الفرنسي المخضرم رافائيل فاران، قراراً مفاجئاً باعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

رحل فاران عن مانشستر يونايتد في نهاية عقده في صيف 2024، لينضم إلى نادي كومو الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي. ومع ذلك، لم يظهر في أكثر من مباراة واحدة في بطولة كأس إيطاليا، وعانى من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

استُبعد فاران من قائمة الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لموسم 2024-2025، ومع ذلك، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن بطل العالم مع منتخب "الديوك" في 2018 سيعلن اعتزاله رسمياً في وقت لاحق من اليوم.

نشر فاران بياناً صحفياً على حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث عبّر عن مشاعره قائلًا: "يقولون إن كل الأشياء الجيدة لابد أن تنتهي. لقد خضت العديد من التحديات في مسيرتي، ونجحت في كل مرة."

أضاف: "أنا ألتزم بأعلى معايير الجودة، وأريد أن أترك اللعبة بقوة. لقد حان الوقت للتوقف وتعليق حذائي بعد فوزي بالكأس في ويمبلي في مباراتي الأخيرة."

أشار فاران إلى حبه للعبة وولائه لكل الأندية التي لعب لها، معبراً عن فخره بالنجاحات التي حققها دون ندم. وخلص إلى القول: "سأبدأ حياة جديدة خارج الملعب. شكرًا لك يا كرة القدم."