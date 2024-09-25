الصيد يهزم الزمالك فى بطولة منطقة الجيزة لكرة الطائرة ناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق 15 سنة بنين للكرة الطائرة بصيد الدقي من الفوز على فريق الزمالك بنتيجه 3\2 في المباراة التي أقيمت علي ملعب دجلة أكتوبر ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين "يوسف عمرو، عمر أحمد، كريم خالد، مالك وائل، يوسف أسامه، سليم محمد، أدهم أحمد، إياد كريم، سيف باسم، عبد الله أحمد، كريم أحمد، أسر أحمد، كريم سيد، حسن محمد، على أحمد، كريم محمد، آدم وليد، إبراهيم أحمد، عمر شريف، آدم محمد".

الجهاز الفني والاداري:

"محمود فؤاد المدير الفني، جاسر نشأت مشرف قطاع، محمود مجاهد مدرب الفريق، محمد طارق مساعد مدرب، طبيب الفريق أحمد أشرف، إداري قطاع هاني عارف، مسعد جمعه خدمات معاونة".