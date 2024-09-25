منتخب اليمن للشباب يفتتح تصفيات كأس آسيا بالفوز على تيمور الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخب اليمن للشباب النقاط الثلاث من لقائه الافتتاحي من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، أمام نظيره تيمور الشرقية بثلاثة أهداف سجلها عبدالعزيز المصنوم هدفين وعبدالرحمن الخضر هدف، فيما استغل لاعب تيمور الكسندرا رمية خاطئة وجهها الحارس أسامة مكرف إليه سجل منها هدف تيمور الوحيد.

وأفلت مرمى الحارس التيموري بابلو ماكاريو من عديد هجمات كانت أهدافا مؤكدة أولا رعونة اللمسة الأخيرة لمهاجمينا خلال شوطي المباراة.

تفاصيل المباراة

انطلق الشوط الأول والكرة في أقدام لاعبي تيمور الشرقية وحاولوا مباغتة مرمى أسامة مكرف عبر كرتين مرفوعتين خلف المدافعين إلى المهاجم السريع لويس فيجو من الجهد اليمنى والكسندرا من الجهة اليسرى اللذين سددا كرتين باتجاه مرمى أسامة غير أنه قبض عليها.

وشعر لاعبو منتخب اليمن للشباب بضرورة المبادرة والانتقال إلى الهجوم المضادة بتدخلات وتوجيهات من المدرب محمد البعداني ومساعده هيثم الأصبحي فانضبط خط الوسط وأخذ زمام المبادرة باختراق العمق التيموري تارة وإرسال الكرة إلى الخضر وعادل عباس والمصنوم في مقدمة المنتخب وكاد الأخير يسجل عدة أهداف لكن كراته ضلت الشباك وبخاصة تلك التي ارتدت من الحارس إليه فسددها في جسده إلى الركنية التي حولها أنور الطريقي بالمقاس إلى رأس المصنوم فيسددها بالشباك التيمورية في الدقيقة ٢٨ من هذا الشوط.

ومارس لاعبو اليمن للشباب الضغط محاولين تعزيز النتيجة لكن الاستعجال أفقدهم الأهداف رغم أن الكرات التي سددها مصنوم وعادل عباس والخضر وأنور كانت يمكن أن تفضي إلى أهداف محققة لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدف وحيد لمصنوم.

في الشوط الثاني أظهر لاعبو منتخب اليمن للشباب شخصيتهم الحقيقية واستحوذوا على الكرة وبخاصة في منطقة الوسط الذي أسهم في خلخلة الدفاع التيموري بإرسال الكرات للظهيرين سعيد العولقي وهيثم السلامي اللذين يمدان خط الهجوم بالعرضيات وتتسبب في زعزعة وإرباك خط الدفاع التيموري وتبقي الضغط في ملعبهم.

ونتج عن ذلك الحصول على العديد من الركنيات والكرات الثابتة التي شكلت الخطورة الحقيقية على مرمى بابلو ماكاريو حارس تيمور الذي تلقى مرماه هدفا مستنسخا من عبدالعزيز المصنوم وصناعة أسامة المطري في الدقيقة ٣٢.

وواصل لاعبو منتخب اليمن للشباب فرض سيطرتهم على الأداء والأسلوب لكن الحارس أسامة مكرف قدم كرة خاطئة لمدافعه قطعها الكسندرا باهكيتو وأودعها الشباك مقلصا الفارق في الدقيقة ٦٤ غير أن عبدالرحمن الخضر فاجأ حارس مرمى تيمور بكرة سكنت الشباك البيضاء معلنة تقدم منتخبنا بثلاثية عند الدقيقة ٧٧ .

رويدا رويدا تغير الطقس والأجواء من حارة جافة إلى باردة مطيرة بغزارة أعاقت لاعبي اليمن عن مضاعفة النتيجة التي كانت في المتناول قبل ذلك، لينتهي اللقاء الافتتاحي لمنتخب اليمن للشباب بحصوله على النقاط الثلاث وتصدره الترتيب لمجموعته مؤقتا.