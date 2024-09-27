الليلة..اتحاد جدة الجريح يواجه الخليج في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره الخليج اليوم الجمعة في مواجهة صعبة ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

إقرأ ايضاً..

ويسعى الاتحاد بقيادة النجم محمد شريف إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض إخفاقاته الأخيرة على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك خروجه المفاجئ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتلقى هزيمة وحيدة. سجل الفريق 11 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.



في المقابل، يدخل فريق الخليج المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، لكنه تعرض لهزيمتين منذ انطلاق الموسم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيتولى المعلق مشاري القرني مهمة التعليق على اللقاء، وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لدوري روشن.

تحدي صعب للاتحاد

الاتحاد يدخل اللقاء بهدف إعادة الثقة إلى جمهوره بعد نتائجه المتذبذبة مؤخراً، بينما يأمل الخليج في استغلال هذا الوضع لتحقيق نتيجة مفاجئة.