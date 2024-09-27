الأهلي والزمالك في السوبر الافريقي.. توافد جماهير الأهلي إلى ملعب المملكة أرينا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد إلى ملعب المملكة أرينا المقرر أن يستضيف مباراة الأحمر أمام الزمالك اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوح.

ورصدت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الأجواء خارج ملعب المملكة أرينا المقرر أن يستضيف مباراة الأهلي أمام الزمالك اليوم الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.