ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة نجم المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان.

وشارك أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة بدر بانون.

وقام نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال استعراض مهاراته بالكرة.

كما نشر الفرنسي كليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، صورة له رفقة لاعبي ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واحتفل حازم إمام نجم الزمالك السابق، بفوز نادي الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، من خلال نشر صورة له من داخل المدرجات.

وشارك محمد شريف لاعب الخليج السعودي، متابعيه صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، خلال تواجده في سيارته.

وقام حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

ونشر محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، صورة من احتفالات لاعبي الفريق بالسوبر الأفريقي، وعلق عليها "تعظيم سلام لجماهير الزمالك".

وقام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بنشر صورة، من احتفالات لاعبي الفريق بعد الفوز بالسوبر الأفريقي.

كما قام عمر فرج لاعب نادي الزمالك، بنشر صورة له رفقة محمود بنتايك لاعب زميله بالفريق خلال احتفالهم بالفوز بالسوبر الأفريقي.

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