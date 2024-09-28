مصرع 33 شخصًا جراء الإعصار هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 33 شخصًا على الأقل مصرعهم وتعرضت ملايين الأسر لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة مرور الإعصار هيلين الذي اجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، متسببًا في فيضانات هائلة، بينما تراجعت قوته إلى عاصفة استوائية يوم الجمعة.

وتسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة وسقوط الأشجار في عدة مناطق، من تالاهاسي في فلوريدا إلى شارلوت في كارولينا الشمالية، حيث ارتفع مستوى مياه البحر إلى نحو 4.5 أمتار في بعض الخليج 365 الساحلية.

ووفقًا لبيانات السلطات المحلية فقد بلغ عدد القتلى 14 شخصًا في كارولاينا الجنوبية، و11 في جورجيا، وسبعة في فلوريدا، وشخص واحد في كارولاينا الشمالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولايات فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية والشمالية، وألاباما.

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