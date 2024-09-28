جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم “بوابة الخليج 365”، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 28 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، ليكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X ليستر سيتي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2

تشيلسي X برايتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

نوتينجهام فورست X فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3

وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X ليجانيس – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد X فالنسيا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا X برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

أودينيزي X انتر ميلان – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

جنوى X يوفنتوس – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X أتالانتا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

لانس X نيس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

لوهافر X ليل – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

موناكو X مونبلييه – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرًا

بوروسيا مونشنجلادباخ X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا

لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

فرايبورج X سانت باولي – الساعة 4:30 عصرًا

ماينز 05 X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا

بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

الفتح X الأخدود – الساعة 6:10 مساءً على قناة SSC HD

العروبة X ضمك – الساعة 6:50 مساءً على قناة 2 SSC HD

الخلود X الهلال– الساعة 9 مساءً على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

سامسون سبور X جوزتبه – الساعة 4 عصرًا

ألانيا سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 7 مساءً

جالاتا سراي X قاسم باشا – الساعة 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة:

خورفكان X اتحاد كلباء – الساعة 4:20 عصرًا على قناة دبى الرياضية

الجزيرة X النصر – الساعة 7 مساءً على قناة دبى الرياضية