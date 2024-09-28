بالأرقام.. ماذا قدّم عبدالله السعيد مع الزمالك خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام خط وسط الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك اللاعب عبدالله السعيد في فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة بملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

عبدالله السعيد شارك كما يعتمد عليه المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز كلاعب خط وسط مدافع بجانب نبيل عماد "دونجا".

صاحب الـ 39 عامًا ظهر بصورة مميزة في تتويج فريقه باللقب بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق ثم حسمها الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

أرقام عبدالله السعيد في السوبر الأفريقي مع الزمالك أمام الأهلي

وخاض عبدالله السعيد المباراة كاملة كأساسيًا؛ لمسّ الكرة 86 مرة مررها 71 مرة من بينها 63 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 89%، فيما أرسل كرة مفتاحية واحدة وعرضيتين بينهما واحدة صحيحة.

وأرسل اللاعب ذاته 6 كرات طولية منها 4 صحيحة كما قام بمراوغة ناجحة فيما فاز بـ 7 التحامات أرضية من أصل 9 خاضهم وخسر الالتحام الهوائي الذي خاضه فيما سجل ركلة ترجيح.

أرقام أكرم توفيق في السوبر الأفريقي مع الأهلي أمام الزمالك

وعلى المقابل شارك أكرم توفيق أساسيًا في خط وسط الأهلي لمدة 90 دقيقة؛ إذ لمس الكرة 56 مرة مررها 39 مرة من بينها 35 مرة صحيحة بدقة 90%، كما أرسل كرة مفتاحية.

ولم يُرسل اللاعب صاحب الـ 26 عامًا أي كرة عرضية فقط أرسل كرتين طوليتين وكانتا ناجحتان، فيما نفذّ محاولة صحيحة من أصل اثنتين قام بهما، كما تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها وسام أبو علي هدف الأهلي باللقاء.

وفاز أكرم توفيق بـ 5 التحامات أرضية من أصل 16 خاضهم فيما خسر الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه.

أرقام مروان عطية في السوبر الأفريقي مع الأهلي أمام الزمالك

وشارك مروان عطية لمدة 84 دقيقة كلاعب خط وسط بالأهلي قبل استبداله بأحمد نبيل "كوكا"؛ إذ لمس الكرة 43 مرة مررها 36 مرة منها 34 تمريرة صحيحة بدقة 94%.

ولم يُرسل اللاعب صاحب الـ 26 عاماً أي كرة عرضية ولكن أرسل ثلاث تمريرات طولية ناجحة، كما قام بمراوغة صحيحة وفاز بـ 3 التحامات أرضية من أصل 8 خاضهم.

أرقام إمام عاشور في السوبر الأفريقي مع الأهلي أمام الزمالك

وشارك أيضًا إمام عاشور لمدة 66 كلاعب وسط قبل أن يتم استبداله بزميله أحمد نبيل "كوكا".

ولمس إمام عاشور الكرة 25 مرة مررها 14 مرة من بينها 10 تمريرات صحيحة، فيما أرسل كرة مفتاحية واحدة.

ولم يُرسل اللاعب صاحب الـ 26 عاماً أي كرة عرضية كما أرسل 3 كرات طولية ولكن لم تكن صحيحة وسدد كرة كانت خارج المرمى.

وحاول عاشور القيام بمراوغتين ولكن لم تكتملا فيما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 5 خاضهم وبالتحام أرضي واحد من أصل 2.

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