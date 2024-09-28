شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدد 15 نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

استقر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على موعد عقد انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد حيث تقرر لها يوم 15 نوفمبر المقبل.

وعقد اتحاد السلة اجتماع لمجلس الإدارة اليوم تم خلاله تحديد موعد الانتخابات على أن يتم مراسلة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية لاخطارها بالموعد.

ويبلغ عدد الهيئات التى لها حق الحضور والتصويت فى انتخابات اتحاد السلة 39 هيئة رياضية.

يذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية يتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى.