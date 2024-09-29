شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو العلا مراقبا لمباراة تنزانيا والكونغو الديمقراطية بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى اتحاد الكرة المصري إخطاراً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين أحمد أبو العلا مراقبا لحكام مباراة تنزانيا والكونغو الديمقراطية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 2025.

ومن المقرر إقامة اللقاء الثلاثاء 15 أكتوبر المقبل باستاد بنجامين مكابا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الموزمبيقي سيلسو أرميندو ألفاساوحكما للساحة ويعاونه كلا من أرسينيو ماريجول مساعد اول والأنجولي ليفاندو مايلريس مساعد ثاني والموزمبيقي ويلسون مانجو حكما رابعا.

في ذات السياق، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغييرا طارئا على طاقم تحكيم مباراة مصر موريتانيا، في الجولة الثالثة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان كاف قد أعلن الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل لإدارة مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يتم تغييرهم لأسباب فنية.

وقرر كاف إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم من تشاد بقيادة الحاجي محمد الذي سيقود اللقاء تحكيميًا ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.