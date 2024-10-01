شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يسافر إلى المغرب لحضور فعاليات الرخصة " برو " من الإتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى إلى المغرب لحضور فعاليات الرخصة التدريبية برو من قبل الإتحاد الأفريقى لكرة القدم " الكاف ".

ويواصل لاعبو فريق البنك الأهلى تدريباتهم الجماعية استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة أمير عبد العزيز المدرب العام لحين عودة طارق مصطفى من المغرب.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز 30 أكتوبر المقبل عقب خوض معسكر مغلق ببرج العرب تخلله العديد من المباريات الودية.

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا و هشام صلاح لاعب فريق الإتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق أنبى.