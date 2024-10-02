شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يبدأ التأهيل من إصابة الرباط الصليبي الخلفي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ محمد هاني لاعب الأهلي تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي وأداء العلاج اللازم بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك، لاسيما وأن اللاعب سيغيب مدة من 45 إلى 60 يوما، حيث من المتوقع أن يعود نهاية نوفمبر أو أول ديسمبر المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة النهائية التي أجراها محمد هاني لاعب الفريق، عقب إصابته في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ويحتاج إلى برنامج تأهيلي سوف يبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.