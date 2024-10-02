شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه بايونيرز وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره بايونيرز اليوم الأربعاء ودياً استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويرغب سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبى الإطمئنان على جميع العناصر في الفريق الأول وجاهزيتها الفنية قبل بدء الموسم الجديد.

في سياق متصل قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة سيد ياسين خوض معسكر جديد 9 أكتوبر المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خلال اليومين الماضيين معسكر الإعداد الأول بمدينة الإسماعيلية، بحضور أيمن الشريعى، رئيس النادى، وعبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، ومحمد رفاعى، المدير التنفيذى للنادى.

وخاض الفريق خلال المعسكر المغلق وديتين، حيث انتهت المباراة الأولى أمام فريق الشهداء بفوز إنبى بهدفين دون رد، وفاز على نظيرة بورفؤاد فى المباراة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.