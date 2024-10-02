الامارات | حكم إيطالي يهدد لاعباً كويتياً بالقتل.. ويدفع الثمن!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يمر تهديد الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا للاعب الكويتي خالد المرشد بالقتل خلال مشادة بينهما في مباراة العربي والكويت ضمن الجولة السادسة، الجمعة، دون عقاب شديد أثر في مسيرة الحكم.

وعلى الرغم من أن الأزمة تم حلها في الكويت إلا أنها وجدت صدى كبيراً في إيطاليا، دفع ثمنه الحكم ماريسكا باستبعاده من طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة أيندهوفن الهولندي مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل 1-1، وكذلك حرمانه من التحكيم في بلاده لمدة شهر، بحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن "الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا تعرض للإيقاف ولن يتمكن من المشاركة في المنافسات الأوروبية بعد اتهامه بالتهديد بقتل لاعب".

وأضافت: "اللاعب الكويتي أكد أن ماريسكا هدده بالقتل قائلاً: (أراك في المرة المقبلة.. سأقتلك)"، الأمر الذي تسبب في إيذاء مسيرة الحكم الإيطالي وقد يتعرض إلى عقوبات إضافية لاحقاً.