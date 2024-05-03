السعودية رئيساً للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم الخميس 02 مايو 2024م في الرياض – المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة بحضور اصحاب المعالي وزراء الزراعة بالدول العربية الاعضاء في الجامعة العربية. وفي بداية أعمال الدورة الثامنة والثلاثون رحب معالي البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بمعالي وزراء الزراعة الأعضاء والوفود المشاركة مقدراً وشاكراً الاستضافة الكريمة من صاحب المعالي المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية لاعمال المجلس التنفيذي والجمعية العامة في دورتها (38) معرباً عن عظيم التحية والاجلال والتبجيل لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بصاحب السمو الملكي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. وفي كلمته ذكر معاليه أن هذه الدورة تنعقد في ظروف دولية وإقليمية مليئة بالتحديات حيث لا يزال مقر المنظمة الرئيس في مدينة الخرطوم في جمهورية السودان في وضع غير آمن نتيجة الاحداث والازمة التي يعيشها بلد المقر منذ منتصف ابريل 2023م وحتى الان، الأمر الذي حدى بالإدارة العامة الى نقل نشاطها إلى مقر المكتب الإقليمي لإقليم الأوسط بالقاهرة جمهورية مصر العربية، وقد اقر المجلس التنفيذي للمنظمة هذه الخطوة في اجتماع دورته السادسة والخمسون، الامر الذي حدى بالإدارة العامة لعرض حيثيات خروج الادارة العامة للمنظمة من المقر الرئيسي بالخرطوم إثر احداث السودان، وممارستها لعملها مؤقتا من المكتب الاقليمي للمنظمة بالقاهرة.

مؤكداً أن من اهم الاهداف التي تعمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية على تحقيقها هي النقلة النوعية في العمل العربي المشترك في المجال الزراعي حيث تقوم الإدارة العامة بعدد من الأنشطة التي من شانها تفعيل الشراكة مع المنظمات ومؤسسات التمويل العربية والتركيز على تحقيق اهداف الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2020-2030 فقد قامت الادارة العامة للمنظمة باستحداث نموذج التدخل الريادي المدمج (RIEEM) بتوجيه البرامج الرئيسية و الانشطة بخطة العامين 2025 و 2026 بالتركيز على احداث تحول في النظم الزراعية و الغذائية بالريف العربي لما له من علاقة مباشرة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة و الامن الغذائي و ذلك من خلال عدد من البرامج منها اعداد حزمة من مشروعات التحول لعامي 2025 و 2026 من الموازنة العامة للمنظمة. كما تطرق معالي البروفيسور الدخيري الى بعض البنود التي سوف تتناولها الجمعية العامة في دورتها الحالية والتي توضح عمل الإدارة العامة خلال المرحلة الماضية من خلال استعراض تقرير المجلس التنفيذي المقدم للجمعية العامة حول أعماله خلال فترة ولايته (مايو 2022- 2024). وكذلك بنود ترسم عمل المنظمة في المرحلة القادمة ومنها: مشروع خطة عمل المنظمة لعامي 2025 – 2026م ، وسير العمل في الاستراتيجيات العربية والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي ودعم المنظمة لجهود الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاثة حول التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ ومشروعات الشراكة المنفذة بتمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وكذلك بنودا مالية ومنها موازنة المنظمة لعامي 2025–2026م ، و الحسابات الختامية للعامين 2022-2023م و تقرير الجمعية العامة على مستوى الخبراء والفنيين حول البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة (38) للجمعية العامة على المستوى الوزاري ، و تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية. بالإضافة الى بند يتعلق بحيثيات خروج الادارة العامة للمنظمة من المقر الرئيسي بالخرطوم إثر احداث السودان،

وممارستها لعملها مؤقتا من المكتب الاقليمي للمنظمة بالقاهرة الجدير بالذكر أن وزير الزراعة السعودي معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة المياه والزراعة تولى رئاسة الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (39) مبيناً إن أعمال اجتماع الدورة (38) تعتبر فرصة للتحاور والتشاور حول أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الدول العربية، مؤكدا ان المملكة العربية السعودية قد أولت في رؤيتها قضايا الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة عناية خاصة حيث اعتمدت العديد من الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والمياه والزراعة والامن الغذائي القائمة في بناءها على الابتكار والتكنولوجيا. كما تطرق معالي الوزير السعودي على الموراد التي يمتلكها العالم العربي من موارد طبيعية وقدرات بشرية وبيئات انتاجية، مؤكدا على اهمية التعاون الدولي متعدد الاطراف فيما بين الدول العربية، العمل من اجل تحقيق تجارة بينية حرة عادلة مستقرة، وسرعة التحرك بحزم نحو ارساء سياسات تمكينية وتصميم نماذج اكثر استدامة وانظمة انتاج متطورة في ظل التقلبات المناخية وانتشار ظاهرة التصحر. وفي كلمته ثمن سعادة الوزير المفوض الدكتور رائد علي صالح الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية امام الدورة العادية (38) للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على جهود المنظمة في السعي لادامة زخم عملها بالرغم من التحديات التي تواجهها بعد اضطرار خروج اداراتها العامة من المقر الرئيسي بالخرطوم اثر الاحداث المؤسفة التي شهدتها وتشهدها جمهورية السودان وممارسة المنظمة لعملها مؤقتاً من مكتبها الاقليمي في القاهرة هذا الموضوع المعروضة حيثياته امام انظار جمعيتكم الموقرة في البند الثامن عشر ضمن جدول أعمال هذه الدورة.

وكذلك توجه سعادته بالشكر لمعالي وزير الزراعة والغابات السوداني ابو بكر البشرى على تعاونه الدائم مع قيادة المنظمة خلال الفترة الصعبة التي مرت بها بسبب الظروف التي تعيشها دولة مقر المنظمة لاسيما سعيه الدؤوب لايجاد مقر بديل آمن بجمهورية السودان يمكن المنظمة مباشرة مهامها منه وذلك قبل انتقالها الى المكتب الاقليمي بالقاهرة. وفي ذات السياق توجه سعادة الدكتور الجبوري بالشكر لمعالي والذين وزراء الزراعة العرب الذين تواصلوا وتضامنوا ولا زالوا مع المنظمة وكذلك الشكر لشركاء المنظمة الدوليين والاقليمين، كما اختص سعادته بالشكر القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية وكافة الجهات المختصة لما قدموه ومازالوا يقدموه حتى تقوم المنظمة ومنتسبيها من مزاولة اعمالهم بعد انتقالهم للعمل بمقرها المؤقت بالقاهرة.

سونا