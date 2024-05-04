شاهد بالفيديو.. محامي مصري يقدم نصيحة وطريقة سهلة للسودانيين في مصر للحصول على إقامة متعددة (خروج وعودة) بمبلغ بسيط ومسترد دون الحوجة لشهادة مدرسية وشراء عقار

قدم محامي مصري نصيحة وطريقة سهلة للمواطنين السودانيين بدولة مصر, والذين يرغبون في الحصول على إقامة خروج وعودة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الإقامة المتعددة تتيح للسودانيين السفر خارج مصر والعودة إليها من جديد بعد الصعوبات الكبيرة في الحصول على تأشيرة دخول جديدة لمصر.

وكانت السلطات المصرية قد اشترطت شهادة قيد دراسية بالمدارس والجامعات المصرية أو شراء عقار بما يعادل 100 ألف دولار أو إقامة مستثمر بإنشاء شركة ما يعادل 35 ألف دولار.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد شرح المحامي المصري الشاب, طريقة بسيطة وسهلة للسودانيين الذين يرغبون في الحصول على الإقامة المتعددة ولا يملكون أي من الشروط السابقة.

حيث أكد أن أفضل طريقة يمكن أن يأخذ بها المواطن السوداني الإقامة المتعددة, هو إقامة عمل عن طريق تأسيس شركة مسؤولية محدودة برأس مال قدره 50 ألف جنيه مصري ويمكن أن يسترده.

وذكر المحامي في حديثه أنه يمكن لصاحب إقامة العمل دفع مبلغ 50 ألف جنيه في البنك والحصول على إيصال الإيداع وبعد حصوله على السجل والبطاقة الضريبية يستطيع أن يسترد المبلغ الذي دفعه.

منوهاً إلى أن الإجراءات يجب أن تتم في مكتب محاماة مع دفع رسوم وأتعاب المحامي المكلف بإستخراج الإقامة المتعددة.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)