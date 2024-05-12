عراقي يصطحب أسداً في شوارع بغداد ويُغضب رواد منصات التواصل

أسد - رمزية

أثار مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لشاب يتجول مع أصدقائه مصطحباً أسد في شوارع بغداد، موجة من الغضب والاستنكار.

وظهر الشاب يسير مع الأسد واثنين من أصدقائه، وهو يعاني من السيطرة على الحيوان المفترس، الذي يحاول الإفلات من يديه، فيما كان مصور مقطع الفيديو يقود سيارته ويمر إلى جوارهم.

وطرح المصور سؤالاً على الشاب الممسك بالأسد: «ألا تخاف أن يهجم على أحد؟»، وكرر سؤاله أكثر من مرة قبل أن يقول: إن الشرطة في طريقها للإمساك به.

واستنكر رواد منصات التواصل الاجتماعي تصرف الشاب، الذي لم يمانع النزول إلى شوارع العاصمة العراقية ومعه حيوان مفترس، دون أن يكترث بسلامة المارة أو ترويعهم.

وطالب رواد المنصات بمحاسبة الشاب والتحقيق معه من الجهات الأمنية، خاصة أن اصطحاب الحيوانات المفترسة للأماكن العامة، أمر مُجرّم في العراق.

صحيفة الخليج