مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري يعلن عن الاجتماع العام العادي رقم ٢٦ للجمعية العمومية والاجتماع العام فوق العادة

إعلان عن إنعقاد الإجتماع العام العادي )الجمعية العمومية) السادس والعشرين و الإجتماع العام فوق العادة للمساهمين بمصرف المزارع التجاري

يسر مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري دعوة السادة المساهمين بالمصرف لحضورالاجتماع العام العادي (الجمعية العمومية) السادس والعشرين و الاجتماع العام فوق العادة وفقاً للمواد ( (34) و (36-أ) من لائحة التأسيس) واللذان سيعقدان بمشيئة الله تعالي في يوم الخميس الموافق17/ اكتوبر/ 2024م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمدينة بورتسودان بقاعة سيد عبدالقادر الخبير – جامعة البحر الأحمر وذلك للنظر في الآتي:

جدول الاجتماع العادي:

(1) إجازة تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي في 31/12/2023م وقائمة الدخل للعام 2023م وتقريري ديوان المراجعة القومي وهيئة الرقابة الشرعية.

(2) إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص الأرباح والاحتياطيات للعام 2023م.

(3) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

(4) إجازة توصية مجلس الإدارة لتفويضه بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.

(5) تفويض مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتهم.

جدول الاجتماع فوق العادة:

(1) زيادة رأس المال ال مصرح به من 1200 مليون جنيه الى 6,000 مليون جنيه.

(2) تأييد القرارات السابقة .

نرجو من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

‌أ) على كل مساهم يود انتداب وكيل عنه لحضور الجمعية العمومية إستيفاء إجراءات التوكيل الخاصة بذلك وأن يودع التوكيل لدى السيد /أمين مجلس الإدارة قبل (72) ساعة على الأقل من موعد الاجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من مساهمي المصرف.

‌ب) الشركات المسجلة بموجب قانون الشركات لعام 2015م والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية المساهمة عليها أن تفوض كتابة من ينوب عنها لحضور الإجتماع.

‌ج) يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الاجتماعين.

نرجو من السادة المساهمين الحضور قبل الموعد المحدد بوقت كاف وذلك لتمكين السكرتارية من تكملة إجراءات الدخول لحضور الاجتماع.

والله الموفق

ماجدة الصادق الريح السنهوري

الأمين العام لمجلس الإدارة

بأمر المجلس