الإفراط في الفيتامينات يصيب بالحساسية

حذر خبير مصري في أمراض الدم والمناعة، من الإفراط في تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية، مشيراً إلى أنه يؤدي إلى مشاكل صحة متعددة.
وقال د. عبد العظيم الحفني، استشاري المناعة وأمراض الدم في كلية طب عين شمس، إن بعض الأشخاص الذين يعتمدون على تناول الفيتامينات، والمكملات الغذائية، اعتقاداً منهم أن هذا يحافظ على الجسم ويقوي مناعته، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، على رأسها الحساسية التي تأتي كرد فعل تحسسي تجاه بعض المكونات الموجودة في الفيتامينات، وغالباً ما يصاحب تلك الحساسية ظهور طفح جلدي، أو حكة أو تورم.
صحيفة الخليج
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