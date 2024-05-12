الفريق حقار يتفقد جرحى معركة الفاشر بالمستشفى الجنوبي

تفقد الفريق جمعة محمد حقار عضو هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح برفقة اللواء إبراهيم عبدالله التوم {بهلول} مستشار هيئة القيادة والسيطرة تفقدا عصر امس السبت بمستشفى الفاشر الجنوبي مصابي وجرحى القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الذين خاضوا ملحمة الكرامة بجانب القوات المسلحة يوم الجمعة الماضية ضد مرتزقة آل دقلو والتي سطروا خلالها نصرا مؤزراً على تلك المليشيا.

كما شملت الزيارة مصابي المقاومة الشعبية وجرحى المواطنين جراء القصف العشوائي بالدانات من قبل المتمردين على الأحياء السكنية.

وتقدم الفريق حقار بالتهنئة لمنسوبي القوة المشتركة لما قدموه من تضحيات قال إنها سيسجلها التاريخ بمداد من ذهب متمنيا من الله ان ينعم عليهم بعاجل الشفاء.

كما وقدم الفريق حقار شكره للطاقم الطبي بمستشفى الفاشر جنوب لما بذلوه و يبذلونه من جهود من أجل توفير الرعاية الطبية الكاملة للجرحى والمصابين من العسكريين والمدنيين على حد سواء .

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