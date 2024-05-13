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خالد عمر: مهما تعالت أصوات أبواق الحرب ودعاتها فستصمت لا محالة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في “تقدم” خالد عمر يوسف بأن “وحدتنا هي مفتاح وصولنا لصناعة السلام”.. ومهما تعالت أصوات أبواق الحرب ودعاتها فستصمت لا محالة وستسكت البنادق ليعود السودان آمناً موحداً سالماً من كل شر.

الشرق للأخبار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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