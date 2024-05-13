خالد عمر: مهما تعالت أصوات أبواق الحرب ودعاتها فستصمت لا محالة

قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في “تقدم” خالد عمر يوسف بأن “وحدتنا هي مفتاح وصولنا لصناعة السلام”.. ومهما تعالت أصوات أبواق الحرب ودعاتها فستصمت لا محالة وستسكت البنادق ليعود السودان آمناً موحداً سالماً من كل شر. الشرق للأخبار

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