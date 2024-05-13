الكشف عن سلامةكافة بيانات ومعلومات صندوق الإسكان

بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع مدير عام صندوق الإسكان والتعمير مهندس خالد هاشم جملة من الموضوعات المتعلقة باوضاع الصندوق خلال فترة الحرب.

وكشف مدير الصندوق عن سلامة كافة بيانات ومعلومات صندوق الإسكان والاحتفاظ بكافة حقوق الصندوق وحقوق المواطنين في أماكن آمنة فيما تعرضت بعض المشاريع لاعمال نهب للمنازل وسرقة الأبواب والشبابيك ووصلت الى مرحلة انزال صهاريج المياه لسرقة القوائم الحديدية التي تقف عليها الصهاريج كما تم تكسير اسقف المنازل لاستخراج السيخ وسرقته وذلك بمشروع مربع ٣٠ الفتح.

والي الخرطوم طالب ادارة الصندوق بافتتاح فرع للصندوق في كرري لإستئناف عمله والاستفادة من الكوادر المتوفرة وتوفير معلومات عن اوضاع واصول وومتلكات ومجمعات الصندوق وما آلت إليه خلال الحرب وتسجيل زيارات للمواقع المتاحة بجانب حصر المواطنين الذين سحبوا القرعة ولم يستلموا منازلهم.

ووجه الوالي ادارة الصندوق بالتواصل مع الجهات المالكة لشقق في مجمع الحارة ٧٦ وعلى رأسها القوات المسلحة وعمل برنامج عاجل لاكمال المشروع.

كما وجه الوالي الصندوق بالبدء في التخطيط لإنشاء مدينة سكنية جديدة شمال كرري لتلبية احتياجات المواطنين للسكن.

سونا