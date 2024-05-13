هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟

رونالدو النصر

تترقب جماهير الساحرة المستديرة في الوطن العربي بشكل عام، والسعودية على وجه التحديد، المباراة المثيرة بين النصر والهلال، مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف “العالمي” جاره اللدود على ملعب “الأول بارك”، بالعاصمة السعودية الرياض، في مباراة يتطلع فيها أصحاب الأرض لرد الاعتبار، بعد خسارة الدور الأول بثلاثية دون رد.

كما تعرض “أصفر العاصمة” للخسارة أمام الهلال، في نصف نهائي السوبر السعودي بالإمارات، بنتيجة (1-2).

في المقابل، يتطلع الزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية بدوري المحترفين السعودي، والتي وصلت إلى 24 فوزا، كأول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة.

وأحرز الهلال في الجولة الماضية لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه، بوصوله للنقطة 89، بعد الفوز على الحزم يوم السبت (4-1)، مما يعني أنه سيخوض ال3 جولات المتبقية كتحصيل حاصل.. لكن مباريات الديربي لها وضعها الخاص دائما.

صراع الهدافين

وستحضر أيضا في قمة الرياض، منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ونظيره الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، حيث يتصدر “الدون” هدافي دوري المحترفين برصيد 33 هدفا، وخلفه ميتروفيتش بفارق 7 أهداف، بعد مرور 31 جولة.

ورغم تربع رونالدو على عرش هدافي المسابقة، إلا أنه يمتلك ذكرى سيئة من مواجهة الهلال في الدور الأول، فبينما كانت الأمور تسير بشكل مستقر حينها بالنسبة للفريق النصراوي، ضرب الهلال خصمه بقوة (3-0).

وتمكن ميتروفيتش من تسجيل ثنائية في المباراة المذكورة، متفوقا على النجم البرتغالي، وهو الدين الذي سيتوجب على رونالدو رده للصربي.

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