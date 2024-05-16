مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات.. 27.5 مليار درهم .. الملابس والأحذية الأعلى طلباً

أطلقت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، النسخة الرابعة من تقرير«التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023»، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال».

وكشف التقرير عن أن إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 27.5 مليار درهم في 2023، مع توقّعات أن تصل قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً في تبني التجارة الإلكترونية، مدفوعةً بشريحة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا، والتي تحظى بدعم حكومي قوي على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.

وتصدرت قطاعات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكيّة، ومنتجات الوسائط الإعلامية قائمة المراكز الثلاثة الأولى من حيث القيمة في عام 2023.

تسوق رقمي

وبحسب التقرير، فإن المستهلكين في دولة الإمارات يفضلون التسوق عبر الهاتف المحمول، حيث يولون أهمية رئيسية للراحة وتوفير الكلفة. وتُعد بطاقات الائتمان والخصم المباشر وسائل الدفع الشائعة للمشتريات عبر الإنترنت، وفقاً لما ذكره 93.2% من المستجيبين في استطلاع يورومونيتور إنترناشيونال لعام 2023، ما يدل على ثقة قوية بالخدمات المصرفية التقليدية. كما تحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة كوسيلة للتسوق عبر الإنترنت، ما يؤكد الاعتماد المتزايد على تجارب التسوق السلسة والموجّهة عبر الأجهزة المحمولة، ويُبرز الأهمية المتنامية لمنصّات التواصل الاجتماعي.

وحافظ قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نموه خلال عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.8% ليصل إلى ما يقارب 106.5 مليار درهم، وذلك بعد أن شهد تبنياً متزايداً للإنترنت على مدى فترة زمنية طويلة، وبالنظر إلى معدل النمو السنوي المركب، فقد حقق هذا القطاع نمواً ملحوظاً بنسبة 25% منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 183.6 مليار درهم بحلول عام 2028.

قنوات متعددة

تشمل الاتجاهات الرئيسية التي تشكّل مشهد التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ زيادة الاعتماد على القنوات المتعددة لتلبية توقعات المستهلكين بشأن تجارب التسوق السلسة، إلى جانب زيادة المعاملات الرقمية واستخدام تطبيقات الدفع، ويمثل الانتشار المتنامي لخدمات الاشتراك والعضوية، إلى جانب نمو تسوق البقالة عبر الإنترنت تحولات ملحوظة.

وشهدت التجارة عبر الهاتف المحمول في دولة الإمارات طفرة كبيرة، حيث تضاعفت قيمتها إلى حوالي أربع مرات منذ عام 2018 وصولاً إلى عام 2023، لتسجّل ما يقرب من 14.3 مليار درهم.

سياسات مواتية

قال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «يعود ذلك إلى العديد من العوامل مثل انتشار خدمات الاتصال بالإنترنت عالي السرعة على نطاق واسع، والسياسات المواتية التي تركز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية. إضافة إلى ذلك، أصدرت دولة الإمارات قانوناً جديداً للتجارة الإلكترونية في عام 2023، يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تشجيع الاستثمار، وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز الابتكار. نحن ملتزمون في «إي. زي. دبي» بدعم رؤية الحكومة وترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية».

صحيفة الخليج