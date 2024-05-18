إلتقى المدير التنفيذي لمحلية امبدة الأستاذ أبو القاسم آدم الطاهر وفد مبادرة قيادات ورموز أمبدة بقيادة عبد الله عوض والكابتن سيف مساوى والمجاهد/حمد النيل. وتضم المبادرة الرياضيين والشعراء الفنانين والشباب والمستنفرين عبر المقاومة الشعبية إنابة عن كل قطاعات محلية أمبدة وأكد الوفد وقفتهم الصلبة خلف والي الخرطوم والقوات المسلحة وكل القوات النظامية الاخرى وهم يخوضون معركة الكرامة بكل بسالة ويقدمون المهج والارواح دفاعا عن البلاد ويقدمون الشهداء دحرا للتمرد الغاشم سندا ودعما حتى النصر. وأكدوا جاهزيتهم لتقديم المبادرات المتنوعة التي تسهم في خدمة إنسان أمبدة أثناء الحرب والترتيب للعودة بعد الإنتصار وإعادة الأعمار. وارسل الوفد رسالة لوالي الخرطوم عبر المدير التنفيذي لمحلية أمبدة اكدوا من خلالها جاهزيتهم للقيام باي مهام تسند لهم في هذه المرحلة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وفد قيادات ورموز أمبدة يؤكدون دعمهم لوالي الخرطوم والقوات النظامية في معركة الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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