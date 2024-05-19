تعادل سلبي بين الترجي والأهلي في ذهاب أبطال أفريقيا في تونس

تعادل فريق الترجي الرياضي التونسي أمام ضيفه الأهلي المصري سلبيا في مباراة الذهاب لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024 على ملعب حمادي العقربي في رادس. وذلك في المباراة التي جرت السبت. ويتأجل حسم اللقب لمباراة الإياب التي يخوضها الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء السبت المقبل 25 مايو. كووورة

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