الزمالك بطل الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي

توج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي (1-0)، الأحد، في إياب النهائي على ستاد القاهرة.

سجل أحمد حمدي هدف الزمالك في الدقيقة 23، ليستفيد الفريق المصري من أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد خسارته في لقاء الذهاب بالمغرب يوم الأحد الماضي (1-2).

وشهد اللقاء، حالة طرد من نصيب حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان، للخشونة المتعمدة ضد أحمد مصطفى “زيزو” نجم الزمالك.وحصد الزمالك أول بطولة مع مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، كما حقق لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية بعد تتويجه بنسخة 2018 – 2019.

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