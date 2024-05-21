الكابتن محمد موسى: معسكر المغرب فرصة مثالية لبناء منتخب الأحلام

كشف الكابتن محمد موسى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عن خطته لتجهيز منتخب الأحلام والتحديات التي تنتظره.

وعبر الكابتن محمد موسى، المدير الفني للمنتخب الوطني فى إفادات للمكتب الإعلامي للإتحاد عبر عن اهتمامه بالشباب الذي يحظى به المنتخب الشاب من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية والمشرفية العامة للمنتخب.

مشيرا إلى أن الاتحاد وبرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفر معسكرا إعداديا على مستوى عال للمنتخب في الخميسات بالمغرب شقيق، مشيدا بسير إعداد المنتخب وقال إنه يمضي بصورة تدعو للتفاؤل بفضل الحماس الكبير من قبل اللاعبين ورغبتهم في الاستفادة من المعسكر.

وأبان المهندس أن كل عوامل النجاح للمعسكر متوافرة من ملاعب جيدة وتغذية ممتازة وصالات حديثة وحوض سباحة وقاعة محاضرات، ووصف الأجواء في المغرب بالمثالية وتوقع أن ينعكس ذلك إيجابا على سير الإعداد حتى يتمكن من الوصول باللاعبين إلى أعلى درجة ممكنة من الجاهزية الفنية والبدنية في أقرب وقت ممكن والإستفادة من عامل الزمن .

وجدد الكابتن محمد موسى إشادته بقادة الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية، وقال إن قادة الاتحاد ظلوا على تواصل مستمر معهم منذ لحظة وصول المنتخب المغرب للتأكد من أن الأمور تمضي بصورة طيبة مع تأكيدات قاطعة بتذليل كافة الصعاب التى يمكن أن تؤثر على سير الإعداد، ولفت المهندس إلى أن هذا الاهتمام انعكس إيجابا على الإعداد والذي يمضي بصورة مميزة للغاية.

وكشف الكابتن محمد موسى عن استحقاقات مهمة تنتظرهم على الصعيد العربي والأفريقي الأمر الذي فرض عليهم الإعداد المبكر من أجل الوصول إلى الدرجة المطلوبة من الجاهزية الفنية والبدنية، وأضاف: تنتظرنا مشاركة في البطولة العربية للشباب والتي تضم منتخبات قوية ومحترمة إلى جانب المشاركة في زوون سيكافا المؤهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتعهد المهندس بالعمل بجدية من أجل تجهيز المنتخب بصورة جيدة حتى يتقدم بقوة ويتمكن من الوصول إلى نهائيات الأمم الإفريقية للشباب، لافتا إلى أن المنتخب يضم عناصر مميزة وموهوبة وقادرة على تشريف الكرة السودانية وقيادة المنتخب الشاب لتحقيق أفضل النتائج، مبينا أن غالبية عناصر المنتخب اكتسبت خبرة اللعب الدولي مع منتخب الناشئين في وقت سابق الأمر الذي يجعله يراهن على هذه المجموعة وقدرتها على تشريف الكرة السودانية.

اعترف الكابتن محمد موسى بصعوبة المهمة التي تنتظرهم في سبيل تجهيز هذا المنتخب والوصول به إلى الدرجة المطلوبة من الجاهزية الفنية والبدنية وصولا لمرحلة الانسجام والتفاهم بين العناصر، ونوه المهندس إلى أن توقف النشاط الكروي بالبلاد لأكثر من عام فرض عليهم التركيز في البداية على الإعداد البدني والذي سيحتاج لبعض الوقت وبعدها سيكون التركيز على التمارين بالكرة والمهارة والتكتيك، مؤكدا أن فترة المعسكر كافية لإنجاز كل هذه المراحل والوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الجاهزية الفنية والبدنية.

ونوه المهندس لحاجة المنتخب الوطني للشباب لخوض أكبر عدد ممكن من التجارب الإعدادية الدولية لأنها تستكمل الإعداد البدني والخططي وفي الوقت نفسه تدعم الانسجام والتفاهم بين العناصر وتعوض اللاعبين عن توقف اللعب التنافسي، مؤكدا أن التجارب الدولية السبب الرئيسي في الاتجاه لمعسكر خارجي فضلا عن توافر الملاعب الجيدة والصالات الحديثة وغيرها من العوامل التي تسهم في وصول اللاعبين لدرجة ممتازة من الإعداد.

توقع الكابتن محمد موسى أن يمثل المحترفون بالخارج من أصحاب الجنسيات المزدوجة والذين ينشطون في الدوريات الخارجية إضافة حقيقية للمنتخب، ولفت المهندس إلى أن عدم مشاركة المحترفين مع منتخب الشباب من خلال المعسكر الإعدادي بالمغرب بسبب رؤية الجهاز الفني حيث نريد حاليا التركيز علي اللاعبين المحليين وتجهيزهم.

وأشار المهندس إلى عدم حاجة المحترفين من الخارج للإعداد البدني في الوقت الراهن نسبة لجاهزيتهم بسبب مشاركاتهم مع انديتهم في دورياتهم، مؤكدا أن مشاركتهم ستكون في المرحلة الثانية من الاعداد والتي تسبق الإستحقاقات المنتظرة والتجارب الإعدادية من أجل الوصول لمرحلة الانسجام والتفاهم بينهم والعناصر الوطنية.

وتوقع المهندس أن يمثل القادمون من مختلف الدوريات إضافة نوعية لمنتخب الشباب لما توافر لهم من تأسيس سليم في مشوارهم الكروي، وأضاف: تسلمت من لجنة استكشاف المحترفين قاعدة بيانات متكاملة لمجموعة من لاعبي الخارج فيها معلومات عن اللاعبين والاندية التي يلعبون بها وفيديوهات لمباريات شاركوا فيها وسنختار منهم أفضل العناصر المتاحة لتدعيم صفوف المنتخب.

وعبر المهندس في ختام حديثه عن تفاؤله الشديد بوصول منتخب الشباب إلى أعلى درجة ممكنة من الجاهزية الفنية والبدنية والانسجام والتفاهم، مؤكدا أن الجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد من اجل توفير كل متطلبات المرحلة وضعهم امام اكبر تحد من أجل الظهور بصورة مميزة في الاستحقاقات العربية والإفريقية، مؤكدا أن الجهاز الفني يبذل جهدا خارقا من أجل تجهيز المنتخب وتقديمه بصورة مشرفة للكرة السودانية.