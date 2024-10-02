عقار: اتهام الجيش بضرب مقار دبلوماسية في الخرطوم محض افتراء

مالك عقار قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار بأن اتهام الجيش بضرب مقار دبلوماسية في الخرطوم محض افتراء على الرغم من أن التمرد يستغل العديد منهات ثكنات عسكرية. الجزيرة – السودان

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