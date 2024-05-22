اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في نشر التوعية بمخاطر المخدرات بمحلية سواكن

واصلت اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات جهودها في التوعية بمخاطر المخدرات بمحلية سواكن وذلك بالتعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث نفذت محاضرة بسجن سواكن اليوم شارك في تقديمها عدد من الخبراء والمختصين. هذا وقد شهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من الحضور كما تم تقديم مسابقات وجوائز قيمة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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