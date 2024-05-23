ممثل المدير العام لقوات الشرطة يقف علي إنجازات الشرطة الأمنية

وقف الفريق شرطة امير عبد المنعم ممثل مدير عام الشرطة علي عدد من الانجازات الكبيرة التي حققتها الشرطة الامنية في الفترة الأخيرة بحضور اللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الادارة العامة للشرطة الأمنية واللواء شرطة د.نصر الدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحر الاحمر.
الفريق امير اشاد بالشرطة الأمنية بالولاية باعتبارها احد اهم الأجهزة المنعية والكشفية مثمناً دورها المتعاظم في الفترة الحالية معلناً دعم رئاسة الشرطة اللامحدود للإدارة.
من جانبه كشف اللواء شرطة كمبال حسين كمبال تحقيق إدارته للعديد من الانجازات مشيداَ بدائرة العمل الميداني نسبة لخصوصية الولاية باعتبارها عاصمة ادارية مما ضاعف الجهود الأمنية. تماشيا مع الوضع الحالي .
من جانبه اشار مدير شرطة البحر الأحمر حرص و إهتمام شرطة الولاية علي المضي قدما في منع ومكافحة الجريمة من خلال الانتشار الواسع لإدارة الشرطة الأمنيةبالولاية .وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة الي تكريم الفريق شرطة خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة لقوات الشرطة الأمنية متمثلة في قوات العمل الميداني،كما تم تكريم قوة العمل الميداني من مدير شرطة ولاية البحر الاحمر.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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