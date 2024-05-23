تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي قامت بنشره الصفحات الفنانة السودانية وجدان الملازمين, وهي تغني في حفل خاص قبل الحرب التي دارت في السودان. وقدمت الملازمين, خلال الحفل وصلة رقص وصفها المتابعون بـ(الفاضحة) على أنغام أغنيات “الدستور” التي اشتهرت بتقديمها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة وجدان الملازمين تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة على أنغام أغاني “الدستور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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