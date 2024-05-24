قوات الدفاع المدني سنار: وضعنا خطة متكاملة لخريف هذا العام

أكد المقدم شرطة آدم أبكر كول مدير شرطة الدفاع المدني بولاية سنار اهتمامهم بوضع خطة خريف هذا العام 2024م عبر تحقيق الشراكات وتنسيقاً بينها والجهات ذات الصلة لتصبح خطة متكاملة لما تتمتع به ولاية سنار من موارد متنوعة كالأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والبساتين، الأمر الذى يتطلب حمايتها من السيول والأمطار والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى وذلك عبر اللجنة العليا لطوارئ الخريف برئاسة والي ولاية سنار بإشراف مدير شرطة ولاية سنار.

وأوضح مدير الدفاع المدنى في تصريح للمكتب (الصحفي للشرطة) أن الخطة تضمنت الاهتمام بالطريق القومي الدندر – القضارف نظراً لأهميته في ظل الأوضاع الماثلة بالبلاد، بجانب تعلية الجسر الواقي لمدينة سنجة ومعالجة مواقع الهدم على امتداد النيل الأزرق وتعلية نهر الدندر باعتباره مهدداً للمدينة، مناشداً الجهات ذات الصلة بترميم الطرق الداخلية لتسهيل الحركة للمواطنين فضلاً عن تقليل حجم أضرار الخريف. وناشد المواطنين الابتعاد عن مجرى النيل تجنباً للمخاطر المحتملة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان