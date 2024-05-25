الفاشر الحرب في السودان تفاقم الأزمة الإنسانية وتسجيل نزوح 60 % من سكان مخيم “أبو شوك” جراء الاشتباكات وجوتيريش يحذر من “فصل من صراع مثير للقلق”. آخر تطورات المشهد السوداني في تغطية خاصة مع مراسلي الشرق: الشرف للأخبار

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