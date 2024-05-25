شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تطالب المغتربين بالعودة للوطن والدفاع عنه (ما تعبتوا من الغربة والقعاد في بيوت الناس)

سخرت المطربة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, من المغتربين السودانيين المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يحرصون على نشر وتقطيع مقاطع الفيديو. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة, في مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وهي تسخر من المغتربين. وطالبت مدني, المغتربين بالعودة للوطن والدفاع عنه بدلاً من الجلوس على السوشيال ميديا وتقيع الفيديوهات, حيث قالت في حديثها: (ما تعبتوا من الغربة والقعاد في بيوت الناس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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