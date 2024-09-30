ضبط أدوية مهربة واغلاق 6 مؤسسات صيدلانية بشمال كردفان

قام فرع المجلس القومي للأدوية والسُّموم بولاية شمال كردفان خلال شهر سبتمبر 2024 بحملات رقابية لعدد من المؤسسات الصيدلانية بمدينة الأبيض ، أسفرت عن وجود مخالفات تتمثل في عدم تجديد الترخيص وجود أدوية مهربة وبعض محاليل معامل منتهية الصلاحية في الصيدليات المتخصصة وعمل مؤسسات بدونترخيص وأدى ذلك إلى اغلاق (٦) من المؤسسات الصيدلانية المخالفة. تم فرض عقوبات على المؤسسات المخالفة بمصادرة جميع الأدوية المهربة والمحاليل والمستلزمات الغير مطابقة للمواصفات التي تم ضبطها وسوف يتم التعامل معها حسب اللوائح الصادرة من المجلس تم التأكيد على استمرار الحملات الرقابية بهدف رصد المخالفات لضمان وصول دواء أمن للمواطنين. سونا

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