شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء سودانية تفاجئ الحاضرين وتقدم وصلة رقص فاضحة وخليعة بمؤخرتها خلال حفل بالقاهرة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة فتاة سودانية وصفت بالحسناء وهي تستعرض بوصلة رقص فاضحة. https://www.facebook.com/reel/475218008310594 ورقصت الفتاة التي ظهرت بأزياء مثيرة وهي تقدم وصلة رقص خليعة وفاضحة بمؤخرتها وسط انتقادات عنيفة من المعلقين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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