وزير الخارجية المكلف يلتقي القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

التقى السيد السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف اليوم بطهران بالسيد علي باقري القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، حيث نقل له تعزية السيد رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والشعب السوداني في وفاة الرئيس الايراني ابراھيم رئيسي و وزير الخارجية حسين أمير عبد اللھيان و مرافقيهما في حادث تحطم مروحية الاسبوع الماضي. و أكد السيد الوزير تضامن السودان حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الايراني الشقيق في ھذا الحادث الأليم بفقدان ايران لرئيسھا وأحد قادتھا الذين تميزوا بالحكمة والدراية، ووزير خارجيتها المقتدر، وعبر عن ثقته في ان ايران ستتجاوز ھذھ الفاجعة سريعا باستنادھا على مؤسساتھا الراسخة والعريقة. من جانبه عبر السيد علي باقري عن شكرھم العميق لما وجدوه من دعم ومساندة قوية إثر ھذا الحدث الاليم من القيادة السودانية عبر برقيات التعزية التي حملت كلمات مؤثرة تعبر عن روح التضامن والاخاء، وكذلك من خلال زيارة وزير الخارجية الحالية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبث الطمأنينة في نفوس الايرانيين. و عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات، وذلك بعيد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينھما مؤخرا وشروعھما في فتح السفارتين مجددا، وتم الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدي الآخر للمساھمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة الى اعلى المستويات.

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