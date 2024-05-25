تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية المتابعين بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فنان “ربابة” سوداني وهو يغني لأصدقائه يقول فيها (بريدها لا حد الجنون). وتفاجأ الحاضرون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمطرب وهو ينفجر بالبكاء ويدخل في حالة هستيرية لم يتمكن بعدها من إكمال الأغنية. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد سخر الكثيرون من الحالة التي دخل فيها الفنان, حيث علق أحدهم قائلاً: (ودوهو للدكتور يا جماعة بدل قاعدين تتفرجوا فيهو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان سوداني ينفجر بالبكاء ويدخل في حالة هستيرية أثناء تقديمه أغنية لأصدقائه (بريدها لا حد الجنون) وساخرون: (ودوهو للدكتور يا جماعة بدل قاعدين تتفرجوا فيهو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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